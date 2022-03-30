ESOGÜ Yayınları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Kütüphane Haftası dolayısıyla ESOGÜ Yayınları tarafından yayımlanan kitapları üniversite öğrencilerine ücretsiz dağıtıyor.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, farklı disiplinlerden bilim insanlarının kaleme aldığı birbirinden değerli eserleri 3 Nisan Pazar gününe kadar öğrencilere dağıtmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.