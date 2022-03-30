Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 20211IT02KA220SCH000034506 HIATUS projesinin açılış toplantısı; İspanya Zaragoza'da, Zaragoza Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde başladı.
Toplantıya proje yürütücüleri; Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenler Emel Zengin ve Çiğdem Altun katıldılar. HIATUS projesi ile lise düzeyindeki okullarda tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje ortağı 5 ülkede, 8 ortakla uygulama çalışmaları yürütülecek olan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projesi ile, Tasarım Odaklı Düşünme Platformu HIATUS modeli eöğrenme kursu, okulda Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi oluşturulacak. Proje ile; Türkiye, İtalya, Makedonya, İspanya ve Slovenya'da bulunan okullarda, tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HIATUS projesi ilgi gördü ve beğeni topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.