Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor İlçenin bütün kanalizasyon atığı yıllardır tarlasına boşalıyor

Günyüzü ilçesinde geçimini tarımla sağlayan Yakup Kısa, 10 dekarlık tarlasından kanalizasyon atıkları boşaldığı için 8 yıldır mahsul alamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Kısa, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ilçedeki kanalizasyon hattından gelen atıkların tarlasına boşaldığını, sıkıntısının çözümü için defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir sonuca varılamadığını anlattı. İlçenin bütün kanalizasyon giderinin kendisine ait tarlaya boşaldığını ifade eden Yakup Kısa, yaptığı açıklamada "Sekiz yıldır mağduriyetimin giderilmesi için çalmadığım kapı kalmadı. Tek geçim kaynağım olan hububat tarımını bırakma seviyesine geldim. Maksadım şikâyet etmek değil. Sadece mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

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