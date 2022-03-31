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Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor Bu yılın mahyası: “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan: “15 Metre uzunluğunda 322 led ampulden oluşan mahyayı Eskişehir halkımızın görseline sunacağız”

İHA

Reşadiye Camii mahyasına kavuşuyor Bu yılın mahyası: “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan: “15 Metre uzunluğunda 322 led ampulden oluşan mahyayı Eskişehir halkımızın görseline sunacağız”

Ramazan ayının önemli geleneklerinden biri olarak kabul edilen “mahya”, Eskişehir Reşadiye Camii’nde “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” yazısıyla şehri süsleyecek.
Eskişehir’in merkez camilerinden biri olan Reşadiye Camii’de, Ramazan öncesi “mahya” hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 322 led ampulden oluşan mahyanın bu yılki yazısı, Hûd Suresi 112. Ayeti Kerimesinde geçen “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” cümlesi oldu. Osmanlı’dan beri devam eden mahya geleneği, Ramazan ayı boyunca hem camide hem de şehirde güzel görüntüler oluşturuyor. Her yıl farklı temalarla hazırlanan mahyalar, vatandaşlara güzel mesajlar verilmesi açısından da önemli yer tutuyor.

“Mahya 322 led ampulden oluşuyor”
Hazırlanan mahya hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, “Yaklaşık 15 yıldır Eskişehir Reşadiye Camii'ne o yılın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş temasıyla ilgili görseller hazırlıyoruz. Bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan teması, doğruluk üzerine. Bu itibarla biz de Peygamber Efendimizin ‘Beni yaşlandıran bir ayet’ dediği, Hûd suresinin 112. Ayeti Kerimesi olan ‘Emrolunduğu gibi dosdoğru ol’ cümlesini Reşadiye Camii’mizin iki minaresi arasına gerip Eskişehir halkımızın görseline sunacağız. Mahya 322 led ampulden oluşuyor. Aşağı yukarı iki minaremizin arası 25 metreye yakın. Bunu tam ortalayıp arasındaki 15 metre civarında olan kısmına gererek, ampulleri iplerden kaydırarak, yine yıllardır yaptığımız, daha önce de kandillerle yapılan, İstanbul minarelerinin kandillerle süslendiği bu mahyamızı, geleneğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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