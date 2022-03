Genç sanatçı damlalarla duygularını anlattı

Tepebaşı Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Said Bedri Doğan’ın “Damlalar” sergisi ve müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.

Said Bedri Doğan’a ait resimlerden oluşan “Damlalar” sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği Başkanı Telat Türeli, Said Bedri Doğan ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında 17 yaşındaki Said Bedri Doğan, “Ben çok çalıştım kendime çok inandım. Onun için buradayım. Kendimle gurur duyuyorum” dedi. Doğan ayrıca 2019 yılında 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi’nde başladığı eğitimler sayesinde öğrendiği piyano ile şarkılar da çaldı.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da Doğan’ı tebrik ederek, “Ne mutlu ki bize, yolu Tepebaşı Belediyesi’nden geçen Said’in resim sergisine ve müzik dinletisine katıldık. Sevgili Başkanım Ahmet Ataç’ın selam ve sevgilerini iletiyorum” diye konuştu.

Said Bedri Doğan’ın duygularını 7 eser ile anlattığı Damlalar isimli sergi, 3031 Mart tarihleri arasında Eskişehirlileri ağırladı.

