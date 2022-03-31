Sıkma meyve suyu tezgahlarında mesai başladı

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte sıkma meyve suyu tezgâhını tekrar açan Abdullah Satır, “Mevsim geçişi olduğu için vatandaşlar sıkma meyve suyuna talep gösteriyor” dedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaş rahatlıkla sokağa çıkmadı. Sokakta hizmet veren esnafta işinin başına döndü. Sıkma meyve suyu tezgâhları tekrar açıldı. Zorlu kış şartlarında kapanan seyyar işletmeler, sıcak havalarda tekrar hizmete başladı. Vatandaş ise sıkma meyve suyuna her zaman olduğu gibi yoğun talep gösterdi. Özellikle mevsim geçişi olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyen vatandaşlar vitamin deposu meyve sularına yöneldi.

“Hastalıktan korunmak isteyenler gelip meyve suyu içiyor”

Mevsim geçişinde yaşanan gribal enfeksiyonlardan korunmak isteyenlerin sıkma meyve suyu tercih ettiğini söyleyen Abdullah Satır, yoğun talep olduğunu ifade etti. Kış boyu kapalı kalan tezgâhlarında açtıkların günden beri yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını dile getiren Satır, şunları söyledi:

“Kış boyu tezgahımız kapalıydı. Havaların güzelleşmesiyle 45 gün önce tekrar açmaya başladık. Halk artık sokağa çıkmaya başladı. Biz de işimizin başına geçtik. Şuan sadece portakal ve nar suyu satıyoruz. Önümüzdeki haftadan sonra sifon limonata satışına da başlayacağız. Şu sıralar mevsim geçişi olduğu için vatandaş vitamin tüketimine özen gösteriyor. Açtığımız günden beri yoğun talep var. Hastalıktan korunmak isteyenler gelip meyve suyu içiyor. Dışarda gezerken marketten asitli içecek almak yerine sıkma meyve suyunu tercih ediyorlar.”

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