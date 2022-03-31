Yaşlı adam parktaki bankta kanlar içinde bulundu

Ukrayna: Rusya ile görüşmeler yarın devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’deki bir parkta kanlar içinde bulunan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Porsuk Bulvarı üzerindeki bir parkta yaşlı vatandaş kanlar içinde bulundu. Banka oturmuş vaziyette bulunan 63 yaşındaki Y.S. isimli vatandaşın, elindeki bıçağı kalbini hedef alarak göğsüne sapladığı öğrenildi. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kanlar içindeki adama müdahale anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.