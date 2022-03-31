

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik´in (18), otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR´ın dorsesine çarpıp öldüğü kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savunmasında, kusurunun bulunmadığını öne süren sanık TIR şoförü Cengiz Alav, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl ekim ayında Eskişehir-Ankara kara yolu 17´nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Kazada dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Cengiz Alav tutuklandı.

Cengiz Alav hakkında Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Tutuklu sanık Alav, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Cengiz Alav ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Cengiz Alav, tali yoldan ana yola çıkmaya çalıştığı sırada otomobilin dorseye çarptığını belirterek, "Olay tarihinde Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e kullandığım 06 DS 5256 plakalı çekici ve buna bağlı 46 PA 628 plakalı dorse ile geliyordum. Navigasyon yardımı ile seyir halindeydim, bir tali yola geldim, oradan Eskişehir yoluna girecektim. Bana göre sol taraftan 3 araç benim geçmemi beklediler. Yola girmek için hareket ettim, o esnada bir ses duydum. Ben, dorseye çarpan aracın gelişini görmedim. Yol müsait olduğu için ben geçiş yapmak istiyordum, o esnada sesi duydum, aracımdan indiğimde bir aracın dorseme çarptığını gördüm. Araç içerisinde 2 kişi vardı, 112 ve 155'i aradım, bu olayda benim bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Cengiz Alav´a yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2022-03-31 16:53:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.