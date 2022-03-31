AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı: “Kılıçdaroğlu yanlış intiba yol açtı” “Milletvekilleri çocukça attıkları twetler ile Hasan Polatkan Havalaanı olayını köpürtmeye çalıştı” "Hasan Polatkan Havaalanı'ndan sadece uçuşların devam etmesi değil, buranın teknik altyapısının da donanımının da mevzuatının da daha da güncellenmesi konusunda bir mutabakat sağlandı"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hasan Polatkan Havaalanı hakkındaki iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Kılıçdaroğlu böyle hiçbir dayanağı olmayan bir ifadeyle bu havaalanıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir intiba uyanmasına yol açtı” dedi.



“Eskişehir milletvekili arkadaşlarımız attıkları çocukça tweetlerle köpürtmeye gayret ettiler”

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Nabi Avcı, son günlerde gündemde bulunan Hasan Polatkan Havaalanı konusuna değindi. Havaalanı hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kıçdaroğlu’nun "Yılmaz Büyükerşen o havaalanını devletten, hazineden bir kuruş almadan yapmıştır" açıklamasına değinen Avcı, "Özellikle Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili görüşmelerimiz ve sonuçlarıyla ilgili derli toplu bir bilgilendirme yapma ihtiyacı görülüyor. Bir sürü spekülasyonlar dönüyor. Onun için önce bu konuyu bir kere daha net bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Söz konusu olan havalimanıyla ilgili sadece bizim kendi mahalli basınımızda değil başka yerlerde de grup toplantılarında da gerçeğe uymayan bilgiler veriliyor. Hasan Polatkan Havalimanı’nın trafiğe açılışı Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin temelini oluşturan Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1986 yılında açılmıştır. Daha sonra bu havalimanı 2005 yılında yani AK Parti döneminde yurt dışı uçuşlar için uygun standartlara getirilmiştir." diye konuştu.



Prof. Dr. Nabi Avcı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın Yılmaz Büyükerşen tarafından devletten ve hazineden bir kuruş almadan yapıldığını' söyledi. Üzerine basa basa bunu söyledi. Yanlış bilgilendirme diyeceğim, ama bunun için bilgilendirmeye gerek yok. Devlet nasıl işler, bütçe nedir, devlet bütçesi nedir, üniversite bütçesi nedir, üniversite bütçeleri nasıl oluşturulur, üniversiteler kendilerine nereden kaynak bulurlar? Bunlar ekonomiye giriş derslerinde anlatılır. Yani rektörlerin kendi ceplerinden, devletten bir kuruş almadan, hazineden bir kuruş almadan bırakın bir havaalanı yapması; basit kırtasiye malzemesi almaları bile mümkün değildir. Bütçe tekniği bakımından her iktisat öğrencisinin her idarecinin bildiği, bilmesi gereken bir konu. Buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu böyle hiçbir dayanağı olmayan bir ifadeyle bu havaalanıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir intiba uyanmasına yol açtı. Bunu da daha sonra Eskişehir milletvekili arkadaşlarımız attıkları o çocukça tweetlerle köpürtmeye gayret ettiler. Ama işin hakikati şu anda size anlattığım süreç, bunun ne olup olmadığını gösteriyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da burayla ilgili nitekim bizim Ulaştırma Bakanı ile yaptığımız görüşmede sadece uçuşların devam etmesi meselesi değil, aynı zamanda buranın teknik altyapısının da donanımının da mevzuatının da daha da güncellenmesi konusunda bir mutabakat sağlandı. Dolayısıyla Eskişehirliler açısından bu konu en olumlu bir şekilde çözümlenmiş oldu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.