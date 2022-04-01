Akademisyenlikten operasyonel AKUT faaliyetlerine Verdiği eğitimler ile geleceğin AKUT gönüllülerini yetiştiriyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ndeki idari ve akademik çalışmalardan bulduğu vakitlerde, gerek katıldığı Arama Kurtarma Derneği (AKUT) operasyonları ve gerekse verdiği hayatta kalma eğitimleri ile tam bir gönüllü olan Öğr. Gör. Dr. Ekrem Meriç, “Eskişehir AKUT Ekibi olarak, sahada yetkin olmak adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde akademik çalışmalar ve idari görevlerde bulunan Öğr. Gör. Dr. Ekrem Meriç, hobi olarak uğraştığı dalış sporu sayesinde Eskişehir AKUT ekibi ile tanıştı. Hem yerel hem de ulusal olmak üzere arama ve kurtarma operasyonlarında görev alan Meriç, yaklaşık üç yıldır AKUT’un teknik lojistik bölümlerinde ve eğitim birimlerinde gönüllü olarak hizmet veriyor. 1999 depremi ve sonrasındaki afetlerde AKUT’un yaptıklarını yakinen takip ettiğini dile getiren Dr. Ekrem Meriç, “Ülke genelinde 30 ekip olarak faaliyet gösteriyoruz ve gerçekleştirdiğimiz operasyonların niteliği ile Eskişehir ilk sıralarda yer alıyor” dedi.



“Ekibimizdeki 43 dalgıçla beraber olaylara müdahale etme çabasındayız”

AKUT Eskişehir ekibinin, verilen eğitimlere ve aralarındaki ilişkiye önem verdiğini ve onlara katılan gönüllülerin de bu şekilde yetiştiğini söyleyen Öğr. Gör. Dr. Ekrem Meriç, iş yükünden dolayı İzmir depreminde ve Fethiye orman yangınlarında bulunamadığından dolayı üzüldüğünü dile getirdi. Farklı yaşlardan ve farklı meslek gruplarından oluşan AKUT Eskişehir ailesinin, hiçbir karşılık beklemeden ve tamamen kendilerini gönüllü olarak topluma adadıklarından bahseden Meriç, duygularını şu sözlerle devam ettirdi:

“Biz ‘AKUT varsa hayat var’ sloganı ile yola çıkıyoruz. İlkokullar başta olmak üzere kamu ve özel kuruluşlarımıza bilinçlendirme seminerleri vererek, farkındalık oluşturma çabasındayız. Eskişehir’den geçen Sakarya, Porsuk ve Sarısu nehirlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte sulama kanallarının, baraj ve göletlerini kontrol eden deniz polisi veya sahil güvenlik birimlerinin o bölgelerde bulunmaması, AKUT Eskişehir ekibini ön plana çıkartıyor. Ekibimizdeki 43 dalgıçla beraber olaylara müdahale etme çabasındayız.”



“Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci Toplulukları sayesinde gönüllü sayımız artıyor”

AKUT Eskişehir’e ait sosyal medya hesaplarından, donmuş su kaynaklarına dikkat edilmesi ve üzerinde yürünmemesine ilişkin uyarılarda bulunulmasına rağmen özellikle gençlerin buna aldırış etmeden donan nehrin üzerinde fotoğraf çektirdiklerini anlatan Meriç, “Eskişehir halkından ricamız, bu konuya dikkat etmelidir. Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci Toplulukları sayesinde gönüllü sayımız artıyor. Yaptığımız eğitim seminerleri ile geleceğin AKUT ekiplerine aynı zamanda bilinç düzeyi yüksek gönüllüler yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.



“Her operasyon farklı zorluklar içeriyor”

AKUT bünyesinden operasyonel olabilmek için bir dizi eğitimden geçerek donanımlı olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Meriç, almış olduğu yüzme, dalış ve su üstü kurtarma eğitimlerinin katkısını gördüğünü aktardı. Şimdiye kadar 20 operasyonda bulunduğunu ve bunların 4’ünün hayvan kurtarma, 1 su baskını, 1 sportif havacılık kazası, 8 su üstü ve altı kurtarma olmakla birlikte 6 kez de doğa da arama olduğunu ifade eden Meriç, konuyla ilgili olarak ayrıca şunları da belirtti:

“Her operasyon farklı zorluklar içerse de benim için en zorlusu, Kasım 2021’de doğada kaybolan 74 yaşındaki demans rahatsızlığı bulunan bir teyzemizin arama faaliyeti oldu. 15 saatlik arama sonucunda bulunup gerekli ilk yardımı yapılarak tahliye edilen teyzemizi arama sürecinde 32 kilometre yürüdüm. Ben ve ekip arkadaşlarım, teyzemizi bulabilmek adına aşırı efor sarf ettik, ancak onun sağ salim bulunması; bize tüm yorgunluğumuzu unutturdu.”

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