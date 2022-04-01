En sevdikleri kitap karakterlerini canlandırdılar Miniklerden coşkulu Kütüphane Haftası kutlaması

Eskişehir’de ilkokul öğrencileri, Kütüphane Haftası çerçevesinde en sevdikleri kitapların karakterlerine bürünerek renkli görüntüler oluşturdu.

Bu yıl 28 Mart3 Nisan tarihlerinde kutlanan Kütüphane Haftası, Eskişehir Hürriyet İlkokulu’nda renkli anlara sahne oldu. Öğrencilerin eğlenerek kitaplara daha çok ilgi duymalarını sağlamak, haftanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlendi.



En sevdikleri kitabın kahramanı oldular

Öğrencilerden en sevdikleri kitaplardan karakter seçmeleri ve bu karakterleri canlandırmaları istendi. Velilerin de desteğiyle minikler çeşitli kostümlerle okula geldi. Prensesten cadıya, süper kahramandan korsana, uğur böceğinden Nasreddin Hoca’ya kadar birçok çeşit kostüm giyen öğrenciler, böylece kitap kahramanlarını en sevimli şekilde gerçek dünyaya yansıttı.



Doyasıya eğlendiler

Öğrencilerin Kütüphane Haftası etkinliği bununla da sınırlı kalmadı. Teneffüs saatinde okulun hoparlörlerinden çalınan oyun havaları ve çeşitli müziklerle doyasıya eğlenen minikler, okul bahçesini adeta bir parti alanına dönüştürerek renkli görüntüler oluşturdu.

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