Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın

Günyüzü ilçesinde bir günde çıkan 2 ayrı yangın maddi zararla atlatıldı.

Dün gece ilçenin Özler mahallesinde bulunan Mücahit Yaban'a ait evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Aynı günün sabahında İlçe Müftülüğü lojmanında çıkan yangın da erken müdahaleyle söndürüldü. Müftülük lojmanındaki yangında maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin çabası ile söndürülen her iki yangının da bacadan çıktığı tespit edildi.

Günyüzü Belediyesi itfaiye birimi yetkilisi Müfit Akkaya, "Bacalarda oluşan zift zamanla kendine yer yapıyor. Hafif bir sıcakla temasında ise alev alınca söndürülmesi çok güç bir hal alıyor. Vatandaşlarımızın her yıl bacalarına bakım yapmaları bu tür felaketleri önlemede en büyük etken" dedi.

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