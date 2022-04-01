İlkokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden 70 ilköğretim öğrencisi, jandarma birimlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ahmet Hamdi Bayraktar İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 70 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin gözetiminde çocuklar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Trafik ve Narkotik Köpek Timi birimlerinin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. "Tim Jandarma" isimli animasyon çizgi filmi de izleyen çocuklar, trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla sürüş deneyimi yaşadı. Ayrıca çocuklar, narkotik ve asayiş köpek timinin yaptığı gösteriyi izledi. Jandarma Komando Timleri'ni yakından görerek tanıyan çocuklar, zırhlı aracı inceleme fırsatı buldu.

Okul ve okul çevresinin güvenliği ve kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılan çocuklar, jandarma birimleri hakkında detaylı bilgi edindi. Etkinliğe katılan çocuklara jandarma çocuk dergisi, çevre koruma el broşürü, jandarma trafik timleri boyama kitabı, Türk bayrağı gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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