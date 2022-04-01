Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı’ndan büyük başarı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Taekwondo ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası’nda Anadolu Üniversitesi sporcuları, elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde 2528 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 7 üniversite ve yaklaşık 700 sporcu katıldı. ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası’nda Anadolu Üniversitesi sporcuları büyük başarı elde etti.



Kadın ve Erkek takımından iki altın madalya

Anadolu Üniversitesi Kadın Taekwondo Takımı sporcuları Kübra Kıyı 73 kilogramda Türkiye birincisi olarak altın madalya; Edanur Kurt, Nazan Başkaya ve Nazlı Taş Poomsae Senkron’da bronz madalya kazanarak takım hâlinde Türkiye üçüncüsü oldular. Erkek takımı sporcuları Sergen Curabaz 87 kilogramda Türkiye birincisi olarak altın madalya, Ferkan Denizman 80 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sergen Curabaz, Ferkan Denizman, Veysi Muhacir ve Muhammet Babahanoğlu’ndan oluşan Erkek Taekwondo takımı ise kazandıkları bir altın ve bir bronz madalya ile Türkiye üçüncüsü olarak üniversiteyi gururlandırdı.

Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı sporcuları kazandıkları Türkiye üçüncülüğü kupalarını, SKS Daire Başkanı Galip Özsarı eşliğinde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel'e takdim etti.

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