Uyarı tabelasına aldırmadan çöplüğe çevirdiler

Eskişehir’in Alpu ilçesinde bir arazi, girişinde uyarı tabelası olmasına rağmen çöplüğe döndü.

Bozan Mahallesi’ndeki arazi; atılan çeşitli inşaat, plastik, evsel atıklar nedeniyle adeta şehir çöplüğüne döndü. Arazinin girişinde bulunan “Çöp atmak yasaktır” tabelası ve çevredeki atıklar, tezat oluşturdu. Görüntü ve çevre kirliliğine neden olan çöpler nedeniyle arazi, sokakta yaşayan hayvanların da uğrak noktası oldu. Hayatta kalabilmek için çöplükte yiyecek arayan birçok köpek araziyi mesken tutarken, çevrede çok sayıda karganın da olduğu görüldü.

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