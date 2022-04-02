Milli sporcu rekora doymuyor Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı

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Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin’de gerçekleştirilen Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde Avrupa’nın en iyi derecesini yaptı.

Eskişehir’in gururu Sümeyye Boyacı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa’nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, ülkesini tekrardan gururlandırdı.

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