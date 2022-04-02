Vize haftasında öğrencilere 7/24 hizmet

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Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, 416 Nisan tarihlerinde, vize sınavları dolayısıyla 7/24 öğrencilere hizmet verecek.

Merkezde vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde, öğrencilere ücretsiz çay ve su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunulacak. 24 saat açık olacak merkezden ve sunulan hizmetlerden, üniversite öğrencileri de memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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