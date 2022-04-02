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Eskişehir’de görevli fahri trafik müfettişlerine, yönetmelikte yapılan değişiklikler ve işlemlerle ilgili konularda eğitim verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir’de görevli fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi. Müfettişlere, “Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Eskişehir’de görev yapan müfettişlere ait istatistikler, Müfettişlerin ihbar tutanağı düzenleyici maddeler, tespit tutanağı düzenleme esasları, elektronik ortamda trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme esasları, fahri trafik müfettişliği uygulamasının amacı, fahri trafik müfettişlerinin görevini yerine getirirken görülen aksaklıklar" konularında eğitim verildi.

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