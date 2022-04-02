Kaynak kıvılcımından çıkan yangında fabrika kül oldu

Eskişehir’de bulunan bir su doldurma ve ambalajlama fabrikasında çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Yangın, Günyüzü İlçesi Gecek Mahallesi’nde bulunan su doldurma ve ambalajlama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrika içerisindeki tadilat esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar kartonların tutuşmasına neden oldu. Yanan kartonlardan etrafa da sıçrayan ateş, fabrikada büyük maddi hasara neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol alınan yangın hakkında araştırmalar sürüyor.

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