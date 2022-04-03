Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Sakarya1 Caddesi üzerinde bulunan bir binanın en üst katındaki dairede çıktı. Akşam saatlerinde yoğun koku ve dumanı fark eden ev sahibi, yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine 2 adet itfaiye kamyonu, polis ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Yangın sonucunda binada ve dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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