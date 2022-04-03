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Eskişehir OSB’de yeni yatırımlar ve projeler görüşüldü EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli: "EOSB Teknik Üniversitesi’nin kurulmasına yönelik çalışmalara başlamayı planlıyoruz"

İHA

Eskişehir OSB’de yeni yatırımlar ve projeler görüşüldü EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli: "EOSB Teknik Üniversitesi’nin kurulmasına yönelik çalışmalara başlamayı planlıyoruz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’yı ağırladığı görüşmede, bölgeye kazandırılacak yeni yatırımlar, iş dünyasının talepleri, Hasan Polatkan Havalimanı’na düzenlenen uçak seferleri, EOSB Teknik Üniversitesi ve Serbest Bölge konuları ele alındı.
EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’yı ağırladı. Ziyarette kentle ilgili konular ve yeni projeler görüşüldü. Görüşmede bölgeye kazandırılacak yeni yatırımlar, Hasan Polat Havalimanı ve şehre kurulması planlanan ESOB Teknik Üniversitesi ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler verdi.

“Bölgemizin toplam büyüklüğünü önce 40 milyon, ardından 50 milyon metrekareye çıkarmak için çalışıyoruz”
Son yıllarda yatırımcıların bölgeye ilgisinin yoğun olduğunu, OSB’nin toplam büyüklüğünü 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, “4 sene önce yapılaşmaya açtığımız 1. Gelişme Bölgemizin bugün itibarıyla yüzde 90’ı dolmuş durumda. Diğer rezerv alanlarımızı kamulaştırarak yatırımcılarımıza sunmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Uzun vadede yeni yatırım alanı sıkıntısı çekilmemesi ve Eskişehir’e çok sayıda yeni sanayi yatırımı geleceğini bildiğimiz için bölgemizin toplam büyüklüğünü önce 40 milyon, ardından 50 milyon metrekareye çıkarmak için çalışıyoruz. İlk etapta 2,5 milyon metrekarelik bir alanın bölgemize kazandırılması konusunda sayın valimin önderliğinde bir çalışma sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede bu bakanlığımızın da onayıyla bu işi sonuçlandırıp, yeni alanımızı yatırımcılarımıza sunacağız” diye konuştu.

“EOSB Teknik Üniversitesi’nin kurulmasına yönelik çalışmalara başlamayı planlıyoruz”
Küpeli, EOSB Teknik Üniversitesi kurma konusunda düşüncelerinin olduğunu ifade ederek, “Eskişehir OSB yönetimi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Bu nedenle donanım, makine parkı ve fiziki imkanlar yönünden Türkiye’ye örnek bir meslek lisesini hayata geçirdik. Okulumuzu her gezen kişi okuldan övgüyle bahsediyor. Şimdi eğitim yatırımlarımızdaki en büyük amacımız olan EOSB Teknik Üniversitesi’nin kurulmasına yönelik önümüzdeki süreçte daha geniş kapsamlı çalışmalara başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir’in taleplerinin takipçisiyiz”
Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı da, Eskişehir OSB yönetiminin şehre ve bölgeye yeni yatırımlar kazandırmak adına ciddi çalışmalar yürüttüğünü, parti olarak şehir ve ülke ekonomisine, istihdamına ve refahına katkı sunan sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Avcı, “Sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Eskişehir OSB yönetimi olarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına çok değerli çalışmalar yürütmektesiniz. Sizlerin, sanayicilerimizin bütün sorun ve beklentilerinin farkındayız. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntıları da biliyoruz ve bunların tümünün Ankara’da takipçisi oluyoruz. Talep ve beklentilerinizi gerek ilgili bakanlarımıza gerek partimizin üst kademesine gerekse sayın cumhurbaşkanımıza bizzat iletiyoruz. Ankara’daki sorunların çözümü için her zaman sizlerin yanındayız ve Eskişehir’in taleplerinin takipçisiyiz” dedi.

“Eskişehirliler açısından Hasan Polatkan Havalimanı en olumlu şekilde çözümlenmiş oldu”
Havalimanı sorunun Eskişehirliler lehinde çözülmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini aktaran Avcı, “Ulaştırma Bakanımız ile yaptığımız görüşmede sadece uçuşların devam etmesi meselesi değil, aynı zamanda buranın teknik altyapısının da, donanımının da güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Dolayısıyla Eskişehirliler açısından bu konu en olumlu bir şekilde çözümlenmiş oldu. Ulaştırma Bakanımız da bizimle aynı görüşleri paylaştı ve kendisi seferlerin devam edeceğini özellikle belirtti” şeklinde konuştu.

"OSB’miz üretim ve istihdam açısından Türkiye’nin başta gelen illeri arasında"
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise, Eskişehir OSB yönetimiyle her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak şunları söyledi:
“Çok önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu şehrimiz ve OSB’miz hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin en başta gelen illeri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yapan Eskişehir hiç kuşkusuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapma hususunda yüksek potansiyele sahiptir. Havacılık ve raylı sistemler sektöründe sahip olduğumuz potansiyeli, yeni yatırımlarla çok ileri noktalara taşıyacağız. Beyaz eşya sektöründeki sadece ihracata dönük üretim yapacak, büyük çaplı yeni bir yatırımın OSB’ye kazandırılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında yakın zamanda sanayicilerimizle yaptığımız toplantıda Serbest Bölge’nin kapsamının daha geniş tutulması gerektiğini bilhassa ifade ettim. İnşallah ilerleyen dönemde hep birlikte bu konuda önemli bir adım atacağımızı belirtmek isterim. Biz de valilik olarak ülkemizin gelişmesi ve kalkınması büyük gayret gösteren sanayicilerimize her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.”

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