ESO’dan bir uluslararası proje başarısı daha

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) işbirliğinde yürütülen “Sektörel Diyalog Ortaklığı” programına yapılan proje başvurusu onaylandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir sanayisinin tanıtımı, ihracatının ve marka değerinin artırılması, uluslararası iş bağlantılarının geliştirilmesi hedefleriyle odamız ve başta Avrupa Birliği olmak üzere hibe kaynaklarını aktif olarak kullanmakta. Birçok ilke imza atan Eskişehir Sanayi Odası bu alanda da örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirecek. Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticaretimize yön verecek yeni projemize başlıyoruz” dedi.



“ASEAN ile yürütülecek ilk uluslararası hibe projesi”

Projenin Türkiye ile ASEAN arasında sektörel diyalogların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ilk çalışma olduğunu belirten Kesikbaş, “1 Şubat 2022 tarihinde resmen başlayan ve 18 ay sürecek olan bu proje, ASEAN ile ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri (B2B), online dış ticaret portalı kurulması, ülke pazar toplantıları, ticari istihbaratı eğitimleri, ASEAN ülkeleri ile ticareti kolaylaştırıcı danışmanlık programları gibi pek çok aktiviteyi içermekte. Projenin sonunda da Türkiye ile ASEAN arasında bir mutabakat zaptı imzalanması hedeflenmekte. Avrupa ve ABD ile olan ticaretini belirli bir seviyeye taşıyan Eskişehir, bu proje ile AsyaPasifik ülkelerini de mercek altına alacak. Güneydoğu Asya çok hızlı gelişen ve ciddi fırsatlar sunan büyük bir pazar. Bu proje Eskişehir ile ASEAN ülkeleri arasında köprüler kurmamızı sağlayacak önemli bir araç olacak” ifadelerini kullandı.

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