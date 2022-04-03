Tarihi bölgede “fırtına” sessizliği

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Eskişehir’de hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle tarihi Odunpazarı sessizliğe büründü.

Eskişehir’de 2 gündür devam eden şiddetli rüzgâr ve fırtına, tarihi Odunpazarı bölgesinin boş kalmasına neden oldu. Özellikle hafta sonları çevredeki şehirlerden gelen yüzlerce kişiyi ağırlayan tarihi sokaklarda sessizliğin hâkim olduğu görüldü. Ziyaretçi sayısının az olduğunu, olumsuz hava koşullarının bitmesiyle işlerin açılacağını belirten esnaflar, tarihi sokakların kalabalık olacağı günleri bekliyor.

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