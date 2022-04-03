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Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

DHA

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de define bulma amacıyla birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Mahmudiye ilçesine bağlı Topkaya Mahallesi Aşakayalar mevkiindeki sit alanında define bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Hasan Sevran tümülüsü içerisinde yapılan kontrollerde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin 2 metre derinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde çukur kazdıkları tespit edilirken, yanlarında kaçak kazıda kullanılan dedektör, jeneratör, 2 adet hilti, matkap, 5 litre benzin, 2 adet demir keski ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-04-03 17:13:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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