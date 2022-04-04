Kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Odunpazarı ilçesindeki kırsal mahallede H.B. (84) adlı kadının otlatmaya çıkardığı ve bir süre sonra kaybolan 7 büyükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince dronla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Gümele Mahallesi´nde oturan H.B., 7 büyükbaş hayvanını otlatmak için meraya çıkardı. Hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu. H.B. çevrede yaptığı aramalarda hayvanlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Dron ile arama yapan jandarma ekipleri, hayvanların yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Kızıltoprak mevkiinde olduğunu tespit etti. Hayvanlar sahibi H.B.´ye teslim edildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-04-04 11:02:02
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