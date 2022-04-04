11 bin 924 sokak hayvanı sıcak bir yuvaya kavuştu

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 11 bin 924’e, kısırlaştırılan hayvan sayısı ise 16 bin 817’ye ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne 11 bin 924 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde merkez tarafından sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 111’e ulaştı. Sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturan duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, “Satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmalarını tavsiye ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ayrıca Doğal Yaşam Merkezi’nin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü, sokak hayvanlarının tedavi ve aşı programları çerçevesinde merkezde misafir edildiğini, ardından yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde alındıkları yerlere bırakıldığını kaydetti.



Kısırlaştırılan hayvan sayısı: 16 bin 817

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 2009 yılından bugüne kadar Doğal Yaşam Merkezi’nde 16 bin 817 kedi ve köpeğin kısırlaştırması yapıldı.



“Yaşam haklarına saygı duyalım”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü’nü kutlarken, “1999’da göreve geldiğimizde, Tepebaşı Belediyesi’nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Bugün ise sokak hayvanlarını sahiplendirme, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarında örnek bir noktaya ulaştık. Sokak hayvanları konusunda toplum olarak her birimize önemli görevler düşüyor. Bir hevesle alınıp bakılamayan ve sokağa bırakılan ya da başka bölgelerden Tepebaşı’na bırakılan hayvanlar, bizlerin çalışma yükünü artırıyor. Bu yükü gönüllülerimiz ve STK'larımız ile paylaşıyor olmaktan da ayrıca mutluyuz. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız. Yasaların belirlediği çerçevede ve en yüksek hassasiyet ile sokaktaki canlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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