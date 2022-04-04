Vaka yoğunluğunda Eskişehir yine zirvede

Eskişehir, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını geçen haftaya oranla düşürse de zirvedeki yerini bırakmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1925 Mart haftalık insidans haritasını yayınladı. 1218 Mart haftasında vaka sayısı 100 bin kişide 628,47 olan Eskişehir, yeni haftada bu oranı 547,21’e düşürse de yoğunlukta zirvede yer almaktan kurtulamadı. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az iller de 7,71 ile Van, 9,33 ile Şırnak ve 10,36 ile Şanlıurfa oldu.

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