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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlı esnaf, öğrencilerin oturduğu çay ocağına baltayla saldırdı

İHA

Bağımlı esnaf, öğrencilerin oturduğu çay ocağına baltayla saldırdı

Eskişehir’de alkol ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir esnaf, kapı komşusunun dükkânına balta ile saldırdı.
Olay, İstiklal Mahallesi Konuk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak esnaflarından M.E.A., kapı komşusunun dükkanına elindeki baltayla saldırdı. Alkol ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.E.A., kapı komşusu olan çay ocağına gömleğinin düğmeleri açık şekilde girdi. İşyeri sahibinin uyarısından sonra başlayan tartışma büyüdü. Kullandığı alkolden veya maddeden dolayı dengesiz hareketler sergileyen M.E.A. eline aldığı balta ile önce işyeri sahibinin üzerine yürüdü, daha sonra da dükkanın camlarını kırdı. Olay esnasında çay ocağında birçok kişinin bulunması büyük korkuya neden oldu.
Öte yandan olayın olduğu saatlerde yakın çevrede bulunan okulların öğle molası olmasından dolayı öğrenci kalabalığı vardı. Olay çevredekilerin müdahalesiyle sadece maddi hasar ile atlatıldı. Daha önce de kullandığı alkol veya maddenin etkisiyle çevre esnaflara defalarca saldırdığı öğrenilen M.E.A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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