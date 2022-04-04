Gücüyener: “Avukatlık hak arayışının en önemli unsurudur”

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, avukatlığın önemine değinerek, “Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsurudur” dedi.

Avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu kaydeden Gücüyener, “Avukatlık mesleği, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsurudur. Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunmanın imkânlarının güçlendirilmesinin ancak tüm paydaşların desteği ile mümkündür. Hukukun tüm paydaşlarının avukatlık mesleğinin önemine ilişkin hemfikir oldukları ölçüde hukuk devletine güven artacaktır. Avukatlık mesleğinin hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğu bilincinin başta tüm adalet camiası olmak üzere paylaşıldığı, mesleğin sorunlarının aynı zamanda adalete erişim sorunu temelinde değerlendirildiği bir bakış açısının kalıcı olması temennisi ile 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.