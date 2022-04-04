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Ukraynalı misafirler ile koordinasyon toplantısı yapıldı Proje ile dezavantajlı kadın ve çocuklara destek olunacak

İHA

Ukraynalı misafirler ile koordinasyon toplantısı yapıldı Proje ile dezavantajlı kadın ve çocuklara destek olunacak

Savaşın sürdüğü Ukrayna’nın başkenti Kiev'den Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda Eskişehir'e gelen, çoğunluğu Kırım Tatar Türkü kadın ve çocuklardan oluşan misafirler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde ESOGÜ proje ekibi ile bir araya geldi.
Proje Koordinatörü Doç. Dr. Figen Çalışkan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017 yılından bugüne Irak, Suriye ve Afganistan’dan göç etmek zorunda kalan kadın ve kız çocukları ile çalışırken şimdi de Ukrayna'dan gelen misafirlere destek olmaya çalışacaklarını belirtti. Doç. Dr. Çalışkan, ESOGÜ Kadın Sağlığı Danışma Merkezi projesinin BM Nüfus Fonu (UNFPA) uygulayıcı ortaklığında İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini, proje çerçevesinde Eskişehir’de bulunan sığınmacı, mülteci, göçmen, mevsimlik tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi tüm dezavantajlı kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve üreme sağlığı konusunda desteklenmesi çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti.
Misafirler ise burada kaldıkları süreyi verimli geçirmek istediklerini belirterek, özellikle çocukların eğitimi başta olmak üzere hep birlikte çalışmak için hazır olduklarını dile getirdiler. Etkinlik planlaması ile geçen toplantının ardından Ukrayna’dan gelen misafirler topluca merkezi gezerek bahçede bulunan dilek ağacına barış dileklerini bıraktılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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