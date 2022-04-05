Yaşlı kadının karaciğerindeki kitleye laparoskopik müdahale Op. Dr. Mustafa Tercan: “Kanser tedavi edilebilen bir hastalıktır”

Karaciğerinde 2 buçuk santimetrelik kitle tespit edilen 66 yaşındaki Neşe Turhan, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Op. Dr. Mustafa Tercan tarafından laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Eskişehir’de yaşayan 66 yaşındaki 2 çocuk annesi Neşe Turhan, 7 yıl önce meme kanseri nedeniyle operasyon geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından rutin olarak 6 aylık kontroller yaptıran Turhan’ın karaciğerinde, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan taramalarda 2 buçuk santimetrelik kitle saptandı. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tercan ve beraberindeki ekip, kitlenin çıkarılması gerektiği konusunda karara vardı.

Karaciğerinin sol lobunda bulunan kitlenin yanı sıra safra kesesinde de taş oluşumu tespit edilen Turhan ameliyata alındı. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemiyle Turhan’ın karaciğerindeki 2 buçuk santimetrelik kitle ve safra kesesi taşları başarılı bir şekilde alındı. Operasyonun laparoskopik yöntemle gerçekleştirilmesi sayesinde birkaç gün içerisinde iyileşen Neşe Turhan, son kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

“Kanser tedavi edilebilen bir hastalıktır”

Neşe Turhan’ın ameliyatı hakkında açıklamada bulunan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tercan, kanserle mücadelede düzenli yapılan kontrollerin önem arz ettiğini söyledi. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyatların iyileşme süresini kısalttığına da değinen Tercan şunları kaydetti:

“Hastamız yaklaşık 7 yıl önce bir meme kanseri operasyonu geçirmiş. Takip süreci içerisinde karaciğerinde bir metastaz saptanmış. Tıbbı tedavi ile kontrol edilmeye çalışılmış. Ancak hastanemizin onkoloji servisinde önümüze getirildiğinde, kitlenin çıkarılması konusunda karar birliğine vardık. Aynı zamanda da hastamızın safra kesesinde taşı vardı. Bu operasyonla ikisini beraber gerçekleştirme kararı aldık. Önce safra kesesini daha sonra karaciğerdeki metastatik lezyonu gördük. Bu işlemi laparoskopik olarak gerçekleştirdik. Hastamızın genel sağlık durumu şu anda iyi. Ameliyatın kapalı yapılması hastalarımız için çok önemli bir avantaj oluyor. Hastanede kalış süresi azalıyor ve aynı zamanda da kesi olmadığı için ameliyat sonrası ağrıları da gayet az oluyor. Kanser tedavi edilebilen bir hastalıktır. Takip ve tarama programlarıyla önlenebilir. Ameliyatı olup ‘tamam iş bitti’ dememek lazım. Kontrollerin düzenli olarak yapılması lazım”

“Bundan da kurtuldum, mutlu ve huzurluyum”

Hastalıktan kurtulduğu için mutlu olduğunu ve düzenli kontrollerin önemli olduğunu belirten Neşe Turhan, “6 ayda bir kontrole geliyorum. Tahlillerde bu hastalık ortaya çıktı. Bundan da kurtuldum. Mutlu ve huzurluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Kontrol yaptırmak önemli. Onları atlamamak gerekiyor. Çok şükür şu anda iyiyim” dedi.

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