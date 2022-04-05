Otizm Spektrum Bozukluğu Sempozyumu düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde iki gün boyunca “23 Nisan Otizm Spektrum Bozukluğu Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Pek çok akademisyen, öğrenci ve ailenin katıldığı ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşması Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Diken tarafından yapılırken, sempozyum aynı zamanda Engelliler Araştırma Enstitüsünün sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Sempozyumda Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hakkında pek çok araştırma ve gelişme ele alınırken, aynı zamanda OSB’li bireyler için yürütülen çalışmalar da yer aldı.

2000 yılından günümüze görülme sıklığı yüzde 241 artan ve görülme sıklığında artışın en yüksek olduğu yetersizlik grubu olan OSB, güncel verilere göre her 44 doğumda 1 gözleniyor. OSB, günümüzde sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde görülen yetersizlikler ve tekrarlı, kendini uyarıcı, uygun olmayan davranışlar, duyusal girdilerin düzenlenmesinde sorunlar ile karakterize bir nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor.



2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

2 Nisan, tüm dünyada OSB konusunda farkındalık oluşturmak ve OSB’den kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Bu çerçevede 2 Nisan’da tüm dünyada OSB’ye ilişkin farkındalık oluşturma çalışmaları düzenleniyor.

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