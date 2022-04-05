Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Eskişehir’de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda C.C., yakalandı. Şüpheli üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 3,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.C., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan C.C., cezaevine gönderildi.

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