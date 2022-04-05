Ruhsatsız tabanca ile polise yakalandı

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Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce Tepebaşı ilçesinde C.K. isimli şahıs şüphelenilerek durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ele geçirildi. şüpheli C.K., hakkında 6136 sayılı kanun maddesince işlem yapıldı.

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