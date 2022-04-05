Karayolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobille refüje çarptı Eskişehir’de maddi hasarlı trafik kazası

EskişehirAnkara karayolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde EskişehirAnkara karayolu Alpu alt geçit köprüsünde meydana geldi. E.T. idaresindeki 26 SR 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunun kenarında bulunan refüje çarptı. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil içerisinde bulunan 3 kişi ise herhangi bir yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, kazada hareket edemez hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.