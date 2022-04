MEGEM’in Mekanik Test Laboratuvarına "TÜRKAK Akreditasyon" belgesi

Çabası yetmedi acı haber! O an kamerada! Ölüme terk etti!

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Müdürlüğü tarafından sanayiye nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi A.Ş. (MEGEM) bünyesinde hizmet veren Mekanik Test Laboratuvarı, TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası aldı.

EOSB bünyesinde sanayinin yüksek teknolojiye dayalı, yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren MEGEM bünyesinde hizmet veren Mekanik Test Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayarak TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazandı. MEGEM Mekanik Test Laboratuvarı; çekme, vickers sertlik testi yanı sıra paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik ve alüminyum gibi dallarda kimyasal analizleri “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardına göre test edebilecek. Test sonuçları, Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli sayılacak.



“Uluslararası geçerlilik kazanmış olacak”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, MEGEM’in aldığı TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikasını Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’ye takdim etti. MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, alınan belge sonucu Mekanik Test Laboratuvarının uluslararası yetkinliğe ulaştığını ifade ederek, “Herhangi bir alanda uzmanlığı ve mesleği olmayan kişilere eğitim vererek, onları nitelikli iş gücü şeklinde sanayiye kazandırmayı amaçlayan bir merkez olarak, 2009 yılından bu yana bin 200’ün üzerinde kişiye eğitim verdik ve yüksek bir başarı oranıyla da mezun ettiğimiz kursiyerlerimizi bölgemizdeki çeşitli fabrikalarda istihdam ettik. Yine merkezimiz bünyesinde kurduğumuz, sanayicimizin ihtiyaçlarına yönelik test hizmeti veren, Mekanik Test Laboratuvarımız için TÜRKAK’a başvuruda bulunduk. Yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan laboratuvarımız, TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikasını almayı hak kazandı. Böylece MEGEM Mekanik Test Laboratuvarında yapılacak ölçümler uluslararası geçerlilik kazanmış olacak. Yani test sonuçları; Avrupa ülkeleri, ABD ve Çin dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerli sayılacak” diye konuştu.



“Başka şehirlere ve kurumlara gitmelerine gerek kalmadı"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli de yetki belgesinin alınmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Sanayicimize, ülkemize yetişmiş ve nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla hizmet veren MEGEM bünyesinde kurduğumuz Mekanik Test Laboratuvarımızın TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, uluslararası geçerliliği olan yetki belgesini almaya hak kazanması bizi son derece mutlu etti. Alınan bu belge ile MEGEM Mekanik Test Laboratuvarında çekme, vickers sertlik yanı sıra paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik ve alüminyum gibi dallarda kimyasal analizleri ‘TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar’ standardına göre test edebilecek. Son derece önemli olan bu belgenin alınmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu belgelendirme hizmetiyle, sanayimizin ihtiyaç duyduğu bir hizmeti daha onların ayağına getirmiş durumdayız. Artık bu işler için başka şehirlere ve başka kurumlara gitmelerine gerek kalmayacak” dedi.



“Çok daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam edeceğiz”

Sanayicilere de seslenen Başkan Küpeli, “Bölgemiz; çekme testi, sertlik testi ve kimyasal analiz alanlarında artık uluslararası yetkinlikte hizmet veren bir laboratuvara kavuştu. Bu merkez Eskişehir OSB’nin değil sanayicilerimizin malı. Sanayicilerimiz bu laboratuvara özellikle sahip çıksınlar. Testlerini dünyanın her yerinde geçerliliği olan MEGEM Mekanik Test Laboratuvarında yaptırsınlar. Önümüzdeki dönemde yeni ilave kapasite artışlarıyla yeni test türlerini de bünyemize ekleyeceğiz ve çok daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

