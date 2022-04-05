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Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

İHA

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Günyüzü Şehit Melih Özcan Devlet Hastanesinde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.
Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortak projesi olan çalıştayda, tütün, alkol, fiziksel bağımlılık ve dijital bağımlılık için interaktif olarak katılımcılarla eğitim verildi. Eğitime Günyüzü ilçesinde bulunan her kamu kurumunun sorumlu personeli katıldı. Personele, bağımlılıkla alakalı alınması gereken önlemler ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Kurum yetkilileri ile daha faydalı, yapılması gerekenler hakkında istişareler yapıldı.

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