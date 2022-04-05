Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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TUTUKLANDI

Eskişehir'de husumetlisi İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Mustafa Sevgi (46), çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-04-05 18:05:42



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