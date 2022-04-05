Husumetlisini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Eskişehir’de çıkan kavgada husumetlisini silahla öldüren ve dün akşam saatlerinde polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak’ta gerçekleşen olayda, seyyar halı satıcısı İsa Demirci (32) ile daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Mustafa S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mustafa S., yanında taşıdığı silahla panelvan araç içerisindeki Demirci’ye 6 el ateş etti. Mermilerden biri Demirci’nin sırtına isabet etti. Mustafa S. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan İsa Demirci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde polise teslim olan ve bugün adliyeye sevk edilen Mustafa S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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