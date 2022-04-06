İnönülüler gönül sofrasında buluştu

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Eskişehir İnönü Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftar buluşmaları bünyesinde gönül sofrasını ilçenin Kümbet Mahallesinde kurdu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayında sürdürülen "Geleneksel Mahalle İftar Buluşmaları" organizasyonuyla hazırlanan gönül sofrası, Kümbet Mahallesinde kuruldu. Yoğun katılımın olduğu mahalle iftar buluşmasına İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyelerinden Tahsin Çelik, Basri Söğüt, Kümbet Mahalle Muhtarı Mehmet Ayan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar programı öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet edip hasbihal etti. Başkan Bozkurt, samimi bir ortamda geçen iftar programında Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Ezanın okunması ile açılan oruçlarla birlikte mahallede iftar sevinci ve bereketi yaşanırken, Kümbet Mahalle sakinleri iftar organizasyonundan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.