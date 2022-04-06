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Eski oyuncakları tamir ederek çocukların yüzlerini güldürüyorlar 100 kişilik gönüllü ekibi 430 çocuğa ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya başladı Eski oyuncaklar tekrardan yeni hayatlara umut olacak

İHA

Eski oyuncakları tamir ederek çocukların yüzlerini güldürüyorlar 100 kişilik gönüllü ekibi 430 çocuğa ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya başladı Eski oyuncaklar tekrardan yeni hayatlara umut olacak

Eskişehir’de 100 kişiden oluşan gönüllü ekibi, eskimiş ve yıpranmış oyuncakları toplayıp tamir ederek, diğer şehirlerde bulunan okullarda ihtiyacı olan çocuklarla buluşturuyor.
Eskişehir’de gönüllülerden oluşan dernek tarafından ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak toplama kampanyası başlattı. Vatandaşlardan gelen eski oyuncakları toplayan gönüllüler, kullanılmaz hale gelen oyuncakları tamir edip temizleyerek, yeni arkadaşlarına kavuşturuyor. Her gece işlerinden ve okullarından çıktıktan sonra derneğe gelen üyeler, burada oyuncaklara adeta yeni bir hayat kazandırmaya çalışıyorlar. Çocukların mutluluğunun bir parçası olmaktan keyif aldıklarını belirten üyeler, böyle bir projede yer almaktan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

“Şu anda 109. oyuncak kampanyamızı gerçekleştiriyoruz”
Derneğin şube başkanlığı görevini yürüten Atakan Tamkan, gönüllü bireyler olarak derneğin üç alanda faaliyet gösterdiğini söyledi. Arama kurtarma ekibi, ekoloji çalışmaları ve sosyal kampanyaların da fazlasıyla yapıldığına değinen Tamkan, “Oyuncak toplama da, bu sosyal kampanyalarımızdan yalnızca birisidir. “Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar” adı altında yapıyoruz. Şu anda da 109. oyuncak kampanyasını gerçekleştiriyoruz. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizim burada yaptığımız faaliyet, aynı zamanda bir geri dönüşüm faaliyeti de sağlıyor. Çünkü evlerde kullanılmayan oyuncakları yeni baştan toparlıyoruz. Bir tarafta çok fazla oyuncağı olan bir ev düşünün. Diğer tarafta ise çok az oyuncağı olan bir çocuk düşünün. Bu iki durumun buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden gelen oyuncakları da titizlikle inceleyerek ve temizleyerek tamir ediyoruz. İyi hale gelenleri de küçük kardeşlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“2 bine yakın oyuncak toplama gibi bir hedefimiz var”
Oyuncak toplama kampanyasının yürütücülüğünü yapan Eda Tamkan, yaklaşık 430 çocuğa ulaştırılmak üzere bu kampanyayı yürüttüklerini belirtti. Kütahya’da Yenidoğan İlkokulu’ndan gelen bir talep üzerine böyle bir çalışma yapmayı uygun gördüklerinin altını çizen Tamkan, “Kampanyanın asıl amacı, evlerde yalnız bekleyen oyuncaklara yeni arkadaşlar edindirmek. Kampanyaya genellikle 3 aylık bir periyot ayırdık. Bir buçuk, iki aydır oyuncak topluyoruz. Şu ana kadar 200’ü aşkın çocuğa verilmek üzere oyuncağımız hazır. Aynı zamanda tek bir oyuncak hediye etmiyoruz. Paketleri biraz doldurmaya çalışıyoruz. 430 çocuk için 2 bine yakın oyuncak toplama gibi bir hedefimiz var. Şu anda da elimizde 900’e yakın oyuncağımız bulunuyor. İlk teslimimiz 1 Nisan’da olacak. Bu tarihe kadar toplayabildiğimiz kadar oyuncak toplayacağız çünkü oyuncaklar ikinci el olduğu için temizleme süreci de uzun sürebiliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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