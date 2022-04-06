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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı ailesi iftarda buluştu

İHA

Tepebaşı ailesi iftarda buluştu

Tepebaşı Belediyesi personeli, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi. Etkinlikte personele seslenen Başkan Ataç, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Tepebaşı Belediyesi personeli her yıl gerçekleştirilen geleneksel iftar etkinliğinde bu sene de bir araya geldi. Altınsaray Davet Salonu’nda düzenlenen iftar etkinliğine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, çok sayıda personel ve aileleri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, ülkenin ekonomik açıdan yaşadığı zorluğa değinerek, “Türkiye’de 84 milyonun yaşadığı yaklaşık 4 aydır ekonomik krizin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hayat pahalılığı enflasyon dövizin ve faizin artması gibi nedenlerden dolayı Türkiye, belki cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir enflasyon ve hayat pahalılığı yaşıyor. Tabi 20 yıl önce diğer hükümetlerin olduğu dönemde zaman zaman krizler oldu, ama onlar kriz falan değilmiş. Görmediğimiz için onları kriz zannetmişiz. Bu dönemde yaşanan krizi Türk milleti herhalde bir daha unutmaz. Süleyman Demirel’in bir sözü vardı; ‘Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur’ diye. Bunu dediği zaman hükümetler düşer, yeni bir hükümet gelirdi. Ama bu dönemde ne tencere kaldı ne tava kaldı ne tepsi kaldı, darmaduman oldu. Bu sıkıntıları milletçe hep beraber çekiyoruz” dedi.

“Her şeye rağmen başarıyı bırakmayacağız”
Başkan Ataç konuşmasının devamında, “Ekim ayında bütçe yaptık; dolar 8, akaryakıt 6 liraydı. Bu bütçeyle bugünlere geldiğinde neler olacağını tahmin edersiniz. Siz de aile bütçesini yaparken kurallarınız vardır. O kurallar çerçevesinde aile bütçesini götürürsünüz. Ama bu dönemde ne belediyenin ne devletin ne de ailelerin bütçesi kaldı. Kriz nereye gidecek, nerede bitecek derseniz, cevabı yok. Her şeye rağmen Tepebaşı’nda sağladığımız, bugünlere getirdiğimiz başarıyı bırakacak değiliz. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyarak kentimizin en iyi şekilde hizmet alması ve en iyi noktaya gelmesi için çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz demeden çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. ‘Kötü günlerde iyi insan yetişir’ diye bir söz vardır. Bu söze çok inanırım. Bu dönemlerde de biliyorum bu şekilde iyi insanlar yetişecek ve kısa sürede daha iyi noktalarda daha aydınlık günlere kavuşacağız. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim. Sizler adına da yitirmedim, kendi adıma da yitirmedim. Diliyorum sağlık içinde olalım. Çünkü koronavirüs döneminde sağlığın ne olduğunu çok iyi anladık. En azından sağlığımızın iyi olması, ailecek birlikte sağlık içinde yaşamamız en önemli şey ve en büyük dileğim de bu. İyi, aydınlık, sağlıklı günlerde buluşmak üzere hepinize sevgiler, saygılar” diye konuştu.

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