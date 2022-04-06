İnönü’de 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Eskişehir İnönü ilçesinde 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İnönü Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı öncesi DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Bölge Müdür Yardımcısı Nazim Kahraman ve şube müdürleri ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret ederek ilçede tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin ardından İnönü Belediyesi Toplantı Salonunda İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla, 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, ilçedeki sulama göletlerinin durumu ve ihtimal bir kuraklığa karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

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