Afrikalı basın yayın öğrencilerinden Türk medyası yorumu

Mozambik ve Fildişi Sahili'nden gelerek Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Bölümü’nde okuyan öğrenciler, Türkiye ve ülkelerindeki medya sektörünü değerlendirerek, geleneksel ve dijital medya haberciliği hakkında konuştular.

Mozambikli Nazir Alfredo ve Fildişi Sahili’nden Eskişehir’e gelen Mamadou Toure, Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Bölümü’nde öğrendikleri habercilik teknikleri çerçevesinde Türkiye’nin, Afrika Kıtası’nda bulunan ülkelerden ileri bir seviyede olduğunu belirttiler. Geleneksel ve dijital medya haberciliği kıyası yapan Afrikalı öğrenciler, artık insanların sosyal medya uygulamalarından dolayı dünyanın her yerinde ve her zaman rahat bir şekilde habere ulaşabildiklerini vurguladılar.



“Türkiye ve Mozambik kültürü; misafirperverlik konularında benzerlik gösteriyor”

Türkçe ve Afrika’da kullanılan yerel diller haricinde Fransızca, İspanyolca ve İngilizce dillerine de hâkim olan Nazir Alfredo, “Kültürel, sanatsal ve özellikle dış haberler ilgimi çekiyor çünkü kültür, bir insanın kimliği gibidir” dedi.

Seyahat etmek ve farklı gelenekleri öğrenmek için elinden geldiğince Türkiye’nin çeşitli illerini ziyaret eden Nazir Alfredo, insanların yediden yetmişe siyaset konuştuğunu ifade etti. Mozambik’te, Osmanlı’dan dolayı İslami mimari sanatına ait yapıların görüldüğünden de bahseden Alfredo, “Türkiye ve Mozambik kültürü; misafirperverlik ve yemek konularında zaman zaman benzerlik gösteriyor” diye belirtti.



“Türklerin sosyal medyayı çok aktif kullandıklarını düşünüyorum”

“Mozambik medya sektörü, dijitalleşme ve televizyon haberciliğinde yaptığı canlı yayınlarla günden güne gelişiyor” diyen Alfredo, “Türk medyası; dijital basın çerçevesinde geniş bir kitleye hitap ediyor olsa da geleneksel gazete okuyucularına yönelik çalışmalarını da devam ettiriyor” şeklinde konuşarak, konuyu şu şekilde özetledi:

“Türklerin sosyal medyayı çok aktif kullandıklarını düşünüyorum. Örneğin, sorunlarını hukuk yoluyla çözmeye çalışan insanlar aynı zamanda sosyal medya uygulamalarında da seslerini duyurabiliyorlar. Özellikle genç nesil, haberleri gazetelerden ve televizyon programlarından değil de daha çok sosyal medya sitelerinden takip ediyorlar.”



“Ekonomi haberciliğine ayrı bir sempati duyuyorum”

Fildişi Sahili’nin Abidjan bölgesinden Eskişehir’e gelen Afrikalı Mamadou Toure, kültürlerarası iletişim sorunları ve Fildişi Sahili’ndeki medya şirketlerinin ekonomi politikası üzerinde araştırmalar yapıyor. Yüksek lisans öğrencisi Toure, Eskişehir’e kendi isteği ile geldiğini ve hiçbir yerden burs almadığını dile getirerek, “Ekonomi haberciliğine ayrı bir sempati duyuyorum. Ticaret ve elektronik parayla uğraştığım için her gün döviz kurlarını takip ediyorum” dedi.

