MEGEM’in 28. dönem kursuna yoğun ilgi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne (MEGEM A.Ş.) yoğun ilgi devam ediyor.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla EOSB tarafından kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan MEGEM, meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü” ve “Kaynak Teknolojileri” alanında eğitim verilen merkezin 28. dönem kursuna 175 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavlarını başarıyla tamamlayan 50 kişi eğitim almayı hak kazandı.



“11 yıldır kesintisiz Eskişehir sanayisine hizmet veriyor”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, hedeflerinin Eskişehir'de yetişkin ama meslek sahibi olmayan kişileri eğiterek sanayiye nitelikli iş gücü olarak kazandırmak olduğunu aktararak, “MEGEM A.Ş. sahip olduğu teknik kapasiteyle ve yetkin eğitmenleriyle, Eskişehir sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük katkı sağlıyor. 11 yıldır Eskişehir sanayisine hizmet veren merkezimizde bu süre içerisinde açılan 27 kurs sonunda bin 242 kişiye eğitim verdik ve bu kursiyerler çeşitli fabrikalarda istihdam edildi. Elde edilen bu başarıdan dolayı da merkezimize ilgi bir hayli fazla. 28. dönem kursuna alınan 50 kursiyerin de bu eğitimleri başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum. Tüm kursiyerlere şimdiden başarılar diliyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanların en kısa sürede bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımızda istihdam edileceklerdir" dedi.



“10 haftada 400 saat eğitim görecekler”

Eskişehir Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 2022 yılının ikinci dönem kursuna da ilginin bir hayli yoğun olduğunu söyleyerek, “Mart ayının ortalarında 27. dönem kursiyerlerimizi mezun edip, bölgemizdeki çeşitli fabrikalarda istihdam ettikten sonra hemen yeni dönem kurs çalışmalarına başladık. Duyurumuzu yapar yapmaz kursumuza yoğun bir ilgi ile karşılaştık. “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü” ve “Kaynak Teknolojileri” alanında eğitim verilen merkezimizin 28. dönem kursuna 175 kişi başvuruda bulundu. Sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 50’si kurs almayı hak kazandı. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. MEGEM Eskişehir sanayisine nitelikli yeni elemanlar yetiştirmeye devam ediyor. Merkezimizde yetişen gençlerin büyük bir kısmı, büyük sanayi kuruluşlarında hemen işe giriyorlar. Sanayi kuruluşlarımızda burada yetişen elemanları öncelikli olarak tercih ediyorlar” diye konuştu. Özkaya, eğitimlerin 11 Nisan Pazartesi günü başlayacağını söyleyerek, 10 haftada 400 saat sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ifade etti.

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