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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahmudiye'ye 33,5 ton nohut tohumu desteği

İHA

Mahmudiye'ye 33,5 ton nohut tohumu desteği

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan nohut tohumlarının üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen “Mahmudiye İlçesinde Sertifikalı Nohut Tohumu Bizden, Üretmek Sizden Projesi” nohut tohumu dağıtım töreninde 60 çiftçiye 33,5 ton Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, teknik personel ve Mahmudiyeli nohut üreticileri katıldı.

“Nohut ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem arz etmektedir”
Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Geçen yıl bu projemizi Alpu ilçemizde yapmıştık, bu sene de ilk olarak Mahmudiye'deki çiftçilerimize yönelik olarak bu projemizi gerçekleştirdik. Bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımızı yapmış oldukları çalışmalardan dolayı kutluyorum. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan yağış rejiminden kaynaklı sıkıntıları gidermek adına bakanlığımız kuraklığa dayanıklı, biçerdöver hasadına uygun kendi yerli ve milli çeşitlerimizin ekimine yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışmada Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen Azkan nohut tohumluklarının kullanımına karar verildi. Bugün burada yüzde 75 bakanlığımızdan, yüzde 25'i çiftçilerimizden olmak üzere çiftçilerimize nohut tohumluklarının teslimini gerçekleştiriyoruz. Proje çerçevesinde Mesudiye Doğanca, İsmetpaşa, Balçıkhisar, Topkaya ve Şerefiye mahallelerimizden şimdilik 60 çiftçimiz faydalanacak. Proje uygulama talimatı gereği bakanlığımızın katkısı 432 bin lira ki bu yüzde yetmiş beşini oluşturuyor ve çiftçilerimizin katkısı 144 bin lira olmak üzere toplamda 576 bin lira bedelle 33 bin 500 kilogram sertifikalı, yerli ve milli Azkan nohut tohumu 2 bin 792 dekar arazide, hemen ekilmek üzere üreticilerimize verilecektir. Bu anlamda çiftçilerimize çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yerli ve milli çeşidimiz Azkan nohut tohumluklarımızın hem çiftçilerimiz hem de Mahmudiyemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun inşallah” dedi.

“Devletimiz her fırsatta çiftçimize destek oluyor”
Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han yaptığı konuşmada “Geçen yıl Eskişehir'deki nohut tohumu dağıtımını yapılırken Alpu Kaymakamlığına bakıyordum. Bunu benim ilçem Mahmudiye’de yapsak ne güzel olur diye içimden geçirmiştim. Şimdi burada Mahmudiye Kaymakamı olarak yine böyle bir nohut dağıtımını gerçekleştiriyor olmaktan çok mutluyum. Devletimiz her fırsatta çiftçimize destek oluyor. Bizler de bu desteğin birebir şahidiyiz. Bu yapılan nohut tohumu dağıtımı devletimizin sosyal devlet olması gereği hibe olarak verilen bir destektir. Bu bakımdan bu projelerin yapılmasında, bu ürünlerin gönderilmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze ve bu projede görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projemize destek verdiğiniz için, başvurduğunuz için, bu ürünleri talep ettiğiniz için siz değerli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Biz bu projeyi yaptık ama sizler bu projeye dahil olmasaydınız, bu tohumları toprakla buluşturmasaydınız bu işe niyetlenmeseydiniz bizim yaptığımız proje havada kalırdı. Burada dağıttığımız nohut tohumları çiftçilerimiz için hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Bir ektiğinizin bin olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.
Nohut tohumu dağıtım töreni sırasında söz alan Mahmudiyeli nohut üreticisi İsmail Türe, “Biz hem üretici hem de tüketiciyiz. Bugün teslim aldığımız nohut tohumlarını inşallah bir an önce topraklarımıza ekeceğiz ve inşallah verimi de çok olur. Bu projenin yapılmasında emeği geçen, bu hizmeti bizlere ulaştıran Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürümüze, Tarım İlçe Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyerek konuştu. Üreticilere nohut tohumlarının dağıtımın ardından etkinlik sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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