Anadolu Üniversitesinden uluslararası akademisyenlere araştırma desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesinden uluslararası akademisyenlere araştırma desteği

İHA

Anadolu Üniversitesinden uluslararası akademisyenlere araştırma desteği

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, kuruluşunun 40. yılında 40 akademisyen için Uluslararası Araştırma Destek Programlarını (Fellowships) hayata geçiriyor.
Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki kategoride verilecek araştırma destekleri, 2022 ve 2023 yıllarında dünyanın her yerindeki açık ve uzaktan öğrenme alanında çalışmalar yapan uluslararası araştırmacılara açık olacak. Destek programlarıyla yükseköğretim kurumları ve araştırmacılar arasında sürdürülebilir iş birliğini oluşturmak, araştırmacılar ve yükseköğretim kurumları arasında açık ve uzaktan öğrenme alanında bilgi alışverişini teşvik ederek proje ortaklıklarını artırmak amaçlanıyor.
Kurumsal Araştırma Destek Programında Anadolu Üniversitesi’nin de iş birliği içinde olduğu uluslararası kuruluşlar olan ICDE, EADTU, EDEN ve AAOU’ya üye kurumların akademik personeli başvuru yapabiliyor. Programdan faydalanmak isteyenlerin doktora derecesine sahip olması, ilgili kurumlarda doktor öğretim üyesi, doçent veya profesör pozisyonunda bulunması, açık ve uzaktan öğrenme alanında araştırma tecrübesine ve İngilizce yazılısözlü iletişim becerisine sahip olması gerekiyor. Belirli bir son başvuru tarihinin olmadığı destek programına başvurmak isteyenler proje başlangıç tarihinden 3 ay öncesine kadar başvuru yapabilecek ve destek almaya hak kazanan akademisyenler 3 aya kadar bir süreyle Anadolu Üniversitesi’nde araştırma yapabilecek. Kurumsal Destek programına 2022 ve 2023 yıllarında 20 araştırmacı kabul edilecek.
Bireysel Araştırma Destek Programına başvurmak isteyenlerin yine doktora derecesine, açık ve uzaktan öğrenme alanında araştırma tecrübesine ve İngilizce yazılısözlü iletişim becerisine sahip olmaları gerekiyor. Tıpkı Kurumsal Destek Programı gibi Bireysel Destek Programında da başvurmak isteyenler düşünülen destek başlangıç tarihinden 3 ay öncesine kadar başvuru yapabilecek ve destek almaya hak kazanan araştırmacılar 3 aya kadar bir süreyle programdan yararlanabilecek. Bu programa da 2022 ve 2023 yıllarında 20 araştırmacı kabul edilecek.
Araştırma desteği için başvuru yapan araştırmacılar alanın önde gelen akademisyenleri tarafından değerlendirilerek seçilecek. Misafir araştırmacılar Anadolu Üniversitesi’nin araştırma imkânlarından yararlanarak Anadolu Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma yapma fırsatı elde edecekler. Araştırmacıların konaklama ve yemek masrafları Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanacak olup seyahat masrafları araştırmacıların kendilerine ait olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzursuz Bacak tedavisinde yenilikçi yöntem: Andulasyon terapisi
YEREL HABERLER Huzursuz Bacak tedavisinde yenilikçi yöntem: ...
Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu
Mahmudiye'ye 33,5 ton nohut tohumu desteği
YEREL HABERLER Mahmudiye'ye 33,5 ton nohut tohumu desteği
Ramazan ayını fırsat bilen esnaf tadilata başladı
YEREL HABERLER Ramazan ayını fırsat bilen esnaf tadilata başladı
ESOGÜ’nün proje başvurusu kabul edildi
YEREL HABERLER ESOGÜ’nün proje başvurusu kabul edildi
MEGEM’in 28. dönem kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER MEGEM’in 28. dönem kursuna yoğun ilgi
Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı
Afrikalı basın yayın öğrencilerinden Türk medyası yorumu
YEREL HABERLER Afrikalı basın yayın öğrencilerinden Türk medyası ...
TÜGİAD Eskişehir, UNESCO ile şehri için el ele verecek
YEREL HABERLER TÜGİAD Eskişehir, UNESCO ile şehri için el ele ...
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu: “Çocukların üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz” “Mor patatesin geliriyle sera kuracağız”
YEREL HABERLER Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla ...
İnönü’de 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İnönü’de 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme ...
Tepebaşı ailesi iftarda buluştu
YEREL HABERLER Tepebaşı ailesi iftarda buluştu
(ÖZEL) 2 milyonluk sıfır Mercedes hatalı çıktı Sıfır olarak satın alınan 2 milyonluk araç boyalı çıktı Yeni otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı Oto ekspertizi Cihan Acar: “Böyle bir sonuçla karşılaşacağına ihtimal vermiyordu”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 2 milyonluk sıfır Mercedes hatalı çıktı Sıfır ...
“Hayata Bağlı Ol” ödüllü afiş tasarımı yarışması sergisi ESOGÜ'de açıldı
YEREL HABERLER “Hayata Bağlı Ol” ödüllü afiş tasarımı yarışması ...
Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuk tek ayağıyla sokak sokak geri dönüşüm topluyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuk tek ayağıyla sokak ...
Biberde fiyat etiketi grama döndü
YEREL HABERLER Biberde fiyat etiketi grama döndü
Lise öğrencileri ormanı temizledi Orman gezisinde plastik atıkları görünce duyarsız kalmayıp temizlik yaptılar Torbalarca plastik atık topladılar
YEREL HABERLER Lise öğrencileri ormanı temizledi Orman gezisinde ...
Mihalıççık’ta üreticilere budama eğitimi
YEREL HABERLER Mihalıççık’ta üreticilere budama eğitimi
Eski oyuncakları tamir ederek çocukların yüzlerini güldürüyorlar 100 kişilik gönüllü ekibi 430 çocuğa ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya başladı Eski oyuncaklar tekrardan yeni hayatlara umut olacak
YEREL HABERLER Eski oyuncakları tamir ederek çocukların yüzlerini ...
Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eskişehir hava kalitesi ve iklimiyle çiftçiye umut oluyor
YEREL HABERLER Eskişehir hava kalitesi ve iklimiyle çiftçiye umut ...
İnönülüler gönül sofrasında buluştu
YEREL HABERLER İnönülüler gönül sofrasında buluştu
Husumetlisini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla vurarak öldüren şüpheli ...
Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Cinayet şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.