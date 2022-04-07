Onkoloji Uzmanı Dr. Tahberer: “Aileler, hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı” Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer: “Tanı konulan hasta duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlükleri yaşıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onkoloji Uzmanı Dr. Tahberer: “Aileler, hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı” Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer: “Tanı konulan hasta duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlükleri yaşıyor”

İHA

Onkoloji Uzmanı Dr. Tahberer: “Aileler, hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalı” Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer: “Tanı konulan hasta duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlükleri yaşıyor”

Kanser tanısı alan hasta ve yakınlarını uzun soluklu ve zahmetli bir sürecin beklediğini dile getiren Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer, “Bu dönemde hasta ihtiyaçlarına yönelik davranılması, empati kurarak yaklaşılması ve aile üyelerinin hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışması gerekiyor” dedi.
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Emre Tahberer, kanserin ölüm nedeni olarak, kalp ve damar hastalıklarının hemen ardından geldiğini belirtti. Türkiye’de en sık görülen kanser türlerini erkeklerde akciğer, prostat, kalın bağırsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda ise meme, akciğer, kalın bağırsak, rektum, serviks, over, mide ve pankreas kanserleri olarak sıraladı.
Dr. Tahberer, kanseri “İç ve dış etkenlerle değişime uğramış hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalıp büyümelerinin sonucu oluşan hastalıklar grubu” olarak tanımladı. Normalde hücrelerin kontrollü ve ihtiyaca göre bölünerek çoğaldığını söyleyen Dr. Tahberer, “Hücreler bir taraftan programlı ölüm ya da ‘apoptoz’ denen olay ile yok olurken, diğer taraftan da büyüme faktörlerinin etkisiyle çoğalır. Büyüme faktörleri normalde DNA'daki çeşitli genlerin etkisiyle oluşan proteinlerdir. Bu genler mutasyona uğrayarak hücrelerin aşırı büyümesine sebep olurlarsa, o zaman kanser oluşur ve bu genlere de ‘onkogen’ denir. Onkogenleri oluşturan mutasyonlar, karsinojen maddelerin, virüslerin ve X ışınlarının etkisiyle meydana gelir” diyerek hastalığın oluşumunu anlattı.

“Antionkogen: Tümorü baskılayan genler”
Kanserin bir organda oluştuktan sonra, uzak doku ve organlara da metastaz denilen yayılımları yaptığını ifade eden Dr. Tahberer, “Onkogenlerin yanında antionkogenler de çok önemlidir. Onkogenler kansere sebep olurken, antionkogenler kanseri önleyen genlerdir. Antionkogenlere ‘tümörü baskılayan genler’ de denir. Bunlar doğal hallerinde iken, yani mutasyona uğramamış hallerinde iken hücre bölünmesini ve çoğalmasını frenleyen, durduran genlerdir” diye konuştu.
Dr. Tahberer, kanser tedavisi ve tanısının birçok uzmanlık dalının işbirliğini gerektirdiğine dikkat çekerek, “Erken tanı önemlidir. Cerrahi ve radyoterapi lokal tedavi yöntemleri olup, kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler mevcuttur. Kanserde tedaviden daha önemli olan husus, öncelikle kanserin önlenmesidir” dedi.

Kanseri oluşturan nedenleri sıraladı
Dr. Tahberer, kanseri oluşturan nedenlerin; çevresel ve kalıtsal nedenler olarak iki grupta değerlendirildiğini söyledi ve bu nedenleri sıraladı. Kansere neden olan çevresel etkenler arasında sigara, alkol, sağlıksız yiyecekler, obezite, hormonlar, virüsler, fiziksel ve kimyasal etkenler olduğunu söyleyen Dr. Tahberer, “Sigara kullanımı başta akciğer ve larinks kanseri olmak üzere toplumun en önemli sağlık problemlerinden biridir. Alkol tüketimi yemek borusu kanser oluşumunu tetikleyen bir etkendir. Gıdalara konulan tatlandırıcı, katkı ve renklendirici ajanla, raf ömrünü uzatma amacıyla kullanılan koruyucu kimyasallar ve fiziksel işlemler, kanser oluşumunda önemli etkenler arasında yer alır. Tarım ürünlerinde veya hayvansal ürünlerde verimliliği artırmak amacıyla kullanılan hormon ilaçları, denetimsiz şekilde kullanılan zirai ilaçlar da kanser etkenidir. Obezite, kadında meme kanserine, hem erkek hem kadında ise kalın bağırsak ve rektum kanserine yol açan etkenler içinde. Hormon bozuklukları ise kadında meme, endometriyum, erkeklerde prostat kanserine yol açabilir” diye konuştu.
Dr. Tahberer, çevresel etkenler arasında yer alan virüsler arasında da Human papilloma virüslerinin bazı tipleri, herpes simplex virüs tip II ve HIV virüsünün genital kanser ve cilt kanserlerinden sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca kimyasal ve fiziksel etkenlerin de akciğer kanserlerinden sinüs ve mesane kanserine kadar geniş yelpazede kansere yol açabileceğini sözlerine ekledi.

“Kalıtımsal nedenler kanserin oluşumunda etkili bir faktör”
Ailesel kanser olgularının ortaya çıkarılması, bunlara özgün moleküler genetik analizlerin yapılması ve ailenin bu yönde dikkatli olması, genetik tipli kanserlerden korunmada en önemli yaklaşım olduğunu belirten Dr. Emre Tahberer, “Wilms tümörü, retinoblastom, meme kanseri, kalın bağırsak kanserleri bu grupta sayılabilir” dedi.
“Hasta ve yakınları için uzun ve zahmetli bir süreç”
Kanser tanısı alan hasta ve yakınlarını uzun soluklu ve zahmetli bir sürecin beklediğini dile getiren Dr. Tahberer, hastanın, teşhis ve tedavi sürecinde neye ihtiyacı olduğunun sorgulanıp hasta ihtiyaçlarına yönelik davranılması, empati kurarak yaklaşılması ve aile üyelerinin hastanın psikolojik ihtiyaçlarını anlamaya çalışması gerektiğinin altını çizdi. Tanı konulan hastanın korku, umutsuzluk, suçluluk, çaresizlik, ölüm korkusu gibi duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlükleri yaşadığını anlatan Dr. Tahberer şunları söyledi:
“Buna benzer duygu ve düşünceleri hasta yakınları da yaşamaktadır. Hastanın bu süreçte klinik tablosunun izin verdiği ölçüde fiziksel egzersiz, düzenli beslenme, yeterli uyku gibi öz bakım uygulamalarını yapabilmeleri konusunda desteklenmesi gereklidir. Bunun neticesinde hastaya bakım veren kişinin de olumsuz etkilenmesinin önüne geçilebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesinden uluslararası akademisyenlere araştırma desteği
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinden uluslararası akademisyenlere ...
Huzursuz Bacak tedavisinde yenilikçi yöntem: Andulasyon terapisi
YEREL HABERLER Huzursuz Bacak tedavisinde yenilikçi yöntem: ...
Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu
Mahmudiye'ye 33,5 ton nohut tohumu desteği
YEREL HABERLER Mahmudiye'ye 33,5 ton nohut tohumu desteği
Ramazan ayını fırsat bilen esnaf tadilata başladı
YEREL HABERLER Ramazan ayını fırsat bilen esnaf tadilata başladı
ESOGÜ’nün proje başvurusu kabul edildi
YEREL HABERLER ESOGÜ’nün proje başvurusu kabul edildi
MEGEM’in 28. dönem kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER MEGEM’in 28. dönem kursuna yoğun ilgi
Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı
Afrikalı basın yayın öğrencilerinden Türk medyası yorumu
YEREL HABERLER Afrikalı basın yayın öğrencilerinden Türk medyası ...
TÜGİAD Eskişehir, UNESCO ile şehri için el ele verecek
YEREL HABERLER TÜGİAD Eskişehir, UNESCO ile şehri için el ele ...
Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla buluşturdu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu: “Çocukların üretim yapabilmeyi öğrenmeleri için ekim yapıyoruz” “Mor patatesin geliriyle sera kuracağız”
YEREL HABERLER Çocuklar mor patates tohumlarını toprakla ...
İnönü’de 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İnönü’de 2022 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme ...
Tepebaşı ailesi iftarda buluştu
YEREL HABERLER Tepebaşı ailesi iftarda buluştu
(ÖZEL) 2 milyonluk sıfır Mercedes hatalı çıktı Sıfır olarak satın alınan 2 milyonluk araç boyalı çıktı Yeni otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı Oto ekspertizi Cihan Acar: “Böyle bir sonuçla karşılaşacağına ihtimal vermiyordu”
YEREL HABERLER (ÖZEL) 2 milyonluk sıfır Mercedes hatalı çıktı Sıfır ...
“Hayata Bağlı Ol” ödüllü afiş tasarımı yarışması sergisi ESOGÜ'de açıldı
YEREL HABERLER “Hayata Bağlı Ol” ödüllü afiş tasarımı yarışması ...
Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuk tek ayağıyla sokak sokak geri dönüşüm topluyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de 15 yaşındaki çocuk tek ayağıyla sokak ...
Biberde fiyat etiketi grama döndü
YEREL HABERLER Biberde fiyat etiketi grama döndü
Lise öğrencileri ormanı temizledi Orman gezisinde plastik atıkları görünce duyarsız kalmayıp temizlik yaptılar Torbalarca plastik atık topladılar
YEREL HABERLER Lise öğrencileri ormanı temizledi Orman gezisinde ...
Mihalıççık’ta üreticilere budama eğitimi
YEREL HABERLER Mihalıççık’ta üreticilere budama eğitimi
Eski oyuncakları tamir ederek çocukların yüzlerini güldürüyorlar 100 kişilik gönüllü ekibi 430 çocuğa ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya başladı Eski oyuncaklar tekrardan yeni hayatlara umut olacak
YEREL HABERLER Eski oyuncakları tamir ederek çocukların yüzlerini ...
Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eskişehir hava kalitesi ve iklimiyle çiftçiye umut oluyor
YEREL HABERLER Eskişehir hava kalitesi ve iklimiyle çiftçiye umut ...
İnönülüler gönül sofrasında buluştu
YEREL HABERLER İnönülüler gönül sofrasında buluştu
Husumetlisini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla vurarak öldüren şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.