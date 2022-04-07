OEDAŞ çalışanları ormanlarına sahip çıkıyor 5 ildeki kent ormanları ve mesire alanlarında 214 torba çöp toplandı

Elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (OEDAŞ) gönüllü çalışanları tarafından kent ormanları ve mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), güvenli ve kesintisiz elektrik arzı sağlamanın yanı sıra sürdürülebilir bir dünya idealine yönelik projeler de geliştiriyor. OEDAŞ, bu çerçevede son olarak kent ormanları ve mesire alanlarında temizlik yaptı.

Temizlik çalışmasına, OEDAŞ çalışanlarının yanı sıra illerdeki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Uşak Belediyesi’nin desteği ile şehirde 60 torba çöp toplanırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) ve AKUT’un katıldığı Afyonkarahisar çalışmasında toplanan çöp miktarı 47 torbayı buldu. Odunpazarı Belediyesi’nin desteklediği çalışma ile Eskişehir’de 30 torba, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yetkililerin katılımıyla Kütahya’da da 37 torba çöp toplandı.



Bilecik’te kamudan geniş katılım

OEDAŞ’ın etkinliğe en geniş katılım ise Bilecik’te oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak ve şube müdürleri, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve işletme şefleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nezir Ayhan, Tapu Müdürü Mehmet Temel ve Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 40 torba çöp toplandı. Böyleye 5 ilde toplam 177 torba çöp toplayan OEDAŞ, bu projenin gelişerek büyümesi için çalışmalarını sürdürecek.



“Doğayı korurken yangınlara karşı da önlem alıyoruz”

İnsan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefine katkı sunmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ ailesi olarak gerek şirket politikalarımız gerekse çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla sürdürülebilir bir yaşama odaklanıyor, çevresel riskleri minimize etmek için çalışıyoruz. Yaptığımız çevre temizliği ile doğaya katkı sunarken, yaz öncesinde de önlem almak istedik. Hepimizin hafızasında acı bir şekilde yer ettiği gibi özellikle geçen yıl ülkemizde çok büyük yangın felaketleri yaşadık. Artık bu konuda hepimiz daha duyarlı olmalı, küçük bir cam parçasının bile bir felakete yol açabileceği gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Sahadaki arkadaşlarımız bu anlamda gerçekten büyük hassasiyet içinde çalışıyor. Vatandaşlarımızın da çevre için aynı hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yok” dedi. Yalçın ayrıca çalışmaya katılan gönüllü OEDAŞ çalışanları ile projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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