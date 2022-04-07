Şifalı olduğu rivayet edilen tarihi ılıca keşfedilmeyi bekliyor ‘Paşa hamamı’ olarak da bilinen doğa harikası ılıca eski günlerini özlüyor Celal Öngel: “Söylenene göre 8-10 yılda bir duruyor”

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde bölge halkı tarafından şifalı olduğu söylenen, ‘Doğrul Hamamı’ olarak da adlandırılan atıl vaziyetteki ılıca, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı Mahallesi’nde bulunan ılıca (termal su), şifa dağıtması nedeniyle bölge halkı tarafından ‘Doğrul Hamamı’ olarak da biliniyor. Ilıcanın yaraları iyileştirdiği, romatizma gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği ve Osmanlı döneminde ‘paşa hamamı’ olarak kullanıldığı rivayet ediliyor. 100 yıldan fazla tarihe sahip olduğu belirtilen ılıca, çevre ilçelerdeki vatandaşlar tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Her 10 yılda bir su hareketinin durduğu söylenen termal suyun sıcaklığı, etkin akıntının olduğu dönemlerde 40 dereceye kadar ulaşıyor. Şu anda su hareketinin durduğu atıl vaziyetteki ılıcanın turizme kazandırılması bekleniyor. Dron ile havadan görüntülenen doğa harikası ılıca, suyunun temizliğiyle de dikkat çekiyor.



“Söylenene göre 810 yılda bir duruyor”

Bölgede yaşayanlar tarafından şifalı olarak bilinen ılıcanın bu günlerde durduğu ve su sıcaklığının düştüğünü aktaran Celal Öngel, “Burası tarihi çok bilinmeyen ama çok eski olduğu düşündüğümüz, duyduğumuz bir ılıca. Etrafındaki betonarme görüntü 1520 yıllık bir yapı. Daha önceden kubbeli bir yerdi. Suyu çok sıcaktı, adı ‘Doğrul Hamamı’ olarak geçiyordu. Çeşitli isimleri vardı. Çok şifalı bir hamamdı ve yaklaşık 100 kilometre çaptaki tüm mahallelerde yaşayanlar biliyordu. Sürekli ziyaret edilen ve faydalanılan bir yerdi. Şu anda su durmuş vaziyette. Söylenene göre 810 yılda bir duruyor. Burasının turizme kazandırılması iyi olur. İnsanlar gelip giderse çok daha güzel olur. Hem bölgede kültürel bir faaliyet olur hem de insanlar yararlanmış olur” diye konuştu.



“Uzmanların gelip burayı araştırması gerekiyor”

Osmanlı döneminde ‘paşa hamamı’ olduğuna dair rivayetlerin bulunduğunu ve suyun özelliğinin araştırılması gerektiğini söyleyen Öngel, “Burasının ‘paşa hamamı’ olduğu Osmanlı döneminde etkin yöneticilerin gelip burayı kullandıkları, halkın da fazla faydalanamadığını duyduk. İkinci meşrutiyet, 1850’lerden sonra halk buradan yararlanmaya başlıyor. Burası önceden çok kalabalık olurdu. İnsanlar burada sıra beklerdi. En az 150200 kişi olurdu. Çok güzel ve şifalı bir yerdi. Yaraları, romatizmayı iyileştirdiği söylenirdi. Adı da ‘Doğrul Hamamı’ olarak geçiyor. Uzmanların gelip burayı araştırması gerekiyor. Maalesef değer bilmeyen bir kültüre ulaştık. Tuvaletler varken, soyunma odaları varken bunların kapılarını camlarını kırmışlar. Umarım düzelir” dedi.

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